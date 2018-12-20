Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий заявил журналистам, что вместе с братом Алексеем они должны присоединиться к тренерскому штабу голландского "Витесса" 3 января 2019 года на сборе в Португалии, в новой команде они будут помощниками российского тренера Леонида Слуцкого.

РИА Новости 04:34