Футбол

Березовский покинул «Динамо» и стал тренером «Сочи»Советский спорт 02:35

Тренер вратарей молодежного состава Динамо Роман Березовский покинул клуб, сообщает официальный сайт бело-голубых. В предстоящем сезоне 44-летний Березовский войдет в тренерский штаб Сочи, который возглавляет другой бывший игрок Динамо Александр Точилин.
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Советский, армянский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. Он известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Химки», московские «Динамо» и «Торпедо», а также национальную сборную Армении, в которой был капитаном. Тренер вратарей молодежной команды «Динамо».
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Александр Васильевич Точилин
Российский футболист
Российский футболист и тренер. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
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