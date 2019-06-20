Футбол
Березовский покинул «Динамо» и стал тренером «Сочи»Советский спорт 02:35
Тренер вратарей молодежного состава Динамо Роман Березовский покинул клуб, сообщает официальный сайт бело-голубых. В предстоящем сезоне 44-летний Березовский войдет в тренерский штаб Сочи, который возглавляет другой бывший игрок Динамо Александр Точилин.
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