Березовский покинул «Динамо» и стал тренером «Сочи»Советский спорт 02:35

Тренер вратарей молодежного состава Динамо Роман Березовский покинул клуб, сообщает официальный сайт бело-голубых. В предстоящем сезоне 44-летний Березовский войдет в тренерский штаб Сочи, который возглавляет другой бывший игрок Динамо Александр Точилин.

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Березовский покинул «Динамо» и стал тренером «Сочи»

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