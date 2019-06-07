Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с СобольREGNUM 00:28

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян проведет сутки в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь в офисе радиостанции «Эхо Москвы». Об этом 7 июня пишут «Известия». Симоньян почувствовала себя плохо после встречи с Соболь перед радиоэфиром.
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Алексей Венедиктов
Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром. При этом, поскольку беременность — 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение.
— Алексей Венедиктов, российский журналистURA.Ru 01:54

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Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь

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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала Russia Today с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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