Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с СобольREGNUM 00:28

Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром. При этом, поскольку беременность — 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян проведет сутки в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь в офисе радиостанции «Эхо Москвы». Об этом 7 июня пишут «Известия». Симоньян почувствовала себя плохо после встречи с Соболь перед радиоэфиром.

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

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