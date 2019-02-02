Шоу-бизнес
«Беременная» от Киркорова скончалась после шоу МалаховаГазета.Ru вчера в 17:28
Источник в телевизионных кругах рассказал о смерти от инсульта Светланы Сафиевой, которая якобы ждала ребенка от российского певца Филиппа Киркорова.
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Умерла 53-летняя женщина, заявившая о беременности от Филиппа Киркорова
Комсомольская правдавчера в 14:00
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Политика
Госдеп прокомментировал решение России о приостановке участия в ДРСМД
В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон оставляет за собой право вернуться к выполнению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение полугода.
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Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо
Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Обновлено в 08:30
Общество
40 мумий и золотую маску нашли в захоронении в Египте
Около 40 мумий, саркофаги, украшения и золотая маска стали добычей археологов в Среднем Египте. Это первая крупная находка в 2019 году.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
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Авто
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Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
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Происшествия
Бывший мэр Тулы задержана на Кипре
Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.
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Происшествия
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Обновлено в 08:22
Происшествия
Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Десять машин попали в ДТП на трассе «Дон» в Тульской области
Сразу семь автоаварий произошло на трехкилометровом участке федеральной трассы "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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Общество
Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Обновлено в 07:48
Общество
На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»
Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено в 10:13
Хоккей
Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
Обновлено в 12:17
Происшествия
В гаражном кооперативе в Челябинской области взорвался газ
Вечером 2 февраля на территории гаражного кооператива в городе Трехгорный Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье
Кировский районный суд Саратова впервые арестовал местного жителя за экстремизм по новой статье КоАП после частичной декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Обновлено в 08:41
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе в Антверпене
По меньшей мере трое человек пострадали в результате стрельбы в одном из турецких кафе в бельгийском Антверпене.
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Общество
2 февраля будет объявлена столица «Тотального диктанта-2019»
2 февраля в Новосибирске решится вопрос, какой город будет назван столицей Всемирной акции "Тотальный диктант-2019".
Обновлено 31 января в 04:27
Происшествия
В сети появилось видео прорыва дамбы в Бразилии
В сети появилось видео, на кадры которого попал момент прорыва дамбы в Бразилии. По последним данным, в результате ЧП погибли 115 человек.
Обновлено в 03:19
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для путешествий
В рейтинг вошли лучшие автомобили для путешествий, показанные на Туристической ярмарке в Дрездене.
Обновлено в 05:50
Политика
Читайте словари. В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»
В российском представительстве ООН ответили на замечание пользователя "Твиттера" о том, что правильно писать "в Украине", а не "на Украине".
Обновлено в 11:09
Наука
Ученые раскрыли рецепт идеального кофе
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТы
Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.
Обновлено в 09:20
Авто
Компания SCG показала дизайн вездехода Boot на фото
Примерно год назад создатель SCG Джеймс Гликенхаус демонстрировал тизеры внедорожника Boot.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Российских моряков заподозрили на Кабо-Верде в перевозке 9,5 т кокаина
Власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков.
Обновлено вчера в 12:44