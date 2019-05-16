Бердыев заявил о возможном уходе с поста главного тренера «Рубина»МК-Спорт 06:08

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев заявил, что может покинуть свой пост по окончании сезона-2018/19. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

Бердыев заявил о возможном уходе с поста главного тренера «Рубина»

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.

Политика Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.

Происшествия Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Музыка Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети» Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Футбол «ПСЖ» не планирует приобретать Гризманна "ПСЖ" не станет приобретать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.

Футбол СМИ: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из соображений безопасности Как сообщает The Times, несмотря на заверения о безопасности со стороны УЕФА и МИД Азербайджана, «Арсенал» принял решение оставить в Лондоне армянского полузащитника Генриха Мхитаряна и не брать его с командой в Баку на финал Лиги Европы.

Музыка Владелец прав на шоу «Голос. Дети» отреагировал на отмену итогов финала Решение об отмене итогов голосования было принято на основе промежуточных результатов проверки, которая показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие, объяснил «Первый канал».

Шоу-бизнес Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.

Энергетика Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.

Кино Вышел первый трейлер «Падения ангела» с Джерардом Батлером В Сети появился трейлер фильма "Падение ангела". Ролик размещен на канале Lionsgate Movies в YouTube.

Общество Россияне могут получить дополнительный выходной Планируется, что каждый гражданин ежегодно сможет получать один дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.

Армия и оружие Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Происшествия В Москве задержали финансиста ИГИЛ В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Происшествия Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.

Театры Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета Народная артистка пока что не вступила в должность официально. Об этом стало известно сегодня, 16 мая.

Политика За пост президента США поборется мэр Нью-Йорка Конкуренцию Дональду Трампу на выборах президента США в 2020 году может составить мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио.

Авто В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ» Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».

Экономика Антипинский НПЗ остался без нефти, завод остановлен C начала апреля завод был переведен в режим горячей циркуляции, в котором работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти, и не производил моторные топлива.