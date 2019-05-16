Футбол
Бердыев заявил о возможном уходе с поста главного тренера «Рубина»МК-Спорт 06:08
Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев заявил, что может покинуть свой пост по окончании сезона-2018/19. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:27
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Политика
Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Футбол
«ПСЖ» не планирует приобретать Гризманна
"ПСЖ" не станет приобретать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.
Обновлено в 11:57
Футбол
СМИ: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из соображений безопасности
Как сообщает The Times, несмотря на заверения о безопасности со стороны УЕФА и МИД Азербайджана, «Арсенал» принял решение оставить в Лондоне армянского полузащитника Генриха Мхитаряна и не брать его с командой в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено в 17:27
Музыка
Владелец прав на шоу «Голос. Дети» отреагировал на отмену итогов финала
Решение об отмене итогов голосования было принято на основе промежуточных результатов проверки, которая показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие, объяснил «Первый канал».
Обновлено в 12:12
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Авто
Aurus стал прорывом года в рейтинге отечественных автомобилей
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа
Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.
Обновлено в 17:00
Энергетика
Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа
Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Кино
Вышел первый трейлер «Падения ангела» с Джерардом Батлером
В Сети появился трейлер фильма "Падение ангела". Ролик размещен на канале Lionsgate Movies в YouTube.
Обновлено в 13:49
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Общество
Россияне могут получить дополнительный выходной
Планируется, что каждый гражданин ежегодно сможет получать один дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Москве задержали финансиста ИГИЛ
В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу
Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку в Воронежской области
Обновлено в 05:21
Театры
Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета
Народная артистка пока что не вступила в должность официально. Об этом стало известно сегодня, 16 мая.
Обновлено в 15:09
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Политика
За пост президента США поборется мэр Нью-Йорка
Конкуренцию Дональду Трампу на выборах президента США в 2020 году может составить мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио.
Обновлено в 03:40
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Экономика
Антипинский НПЗ остался без нефти, завод остановлен
C начала апреля завод был переведен в режим горячей циркуляции, в котором работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти, и не производил моторные топлива.
Обновлено в 17:52
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30