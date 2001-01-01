Футбол
Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером РПЛSoccer.ru 04:06
Согласно информации источника, одной из причин грядущего ухода Курбана Бердыева из "Рубина" стала его высокая зарплата. 66-летний специалист имеет оклад в размере 3 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ.
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Общество
В России могут изменить правила прохождения техосмотра
Сегодня в Госдуме должно состояться второе чтение законопроекта, в котором предлагается изменить процедуру прохождения техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 00:45
Транспорт
Собянин открыл новую автомобильную дорогу в районе Метрогородка
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.
Обновлено в 07:58
Общество
Программа «Моя улица» вошла в шорт-лист премии Urban Land Institute
Единственным европейским проектом, вошедшим в шорт-лист премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence (ULI), стала программа правительства Москвы "Моя улица", оператором которой выступила КБ Стрелка.
Обновлено в 07:59
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация
Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, ставшие причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:42
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины
Транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия в этой стране свободных резервуаров для откачки "грязной" нефти.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Происшествия
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Кино
Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»
На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
Обновлено в 03:30
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив
Два ракетных эсминца американских ВМС прошли через Ормузский пролив и вошли в акваторию Персидского залива, сообщает пресс-служба Военно-морского института США (USNI) со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия
Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Обновлено в 07:38
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:27