Футбол

Бердыев прокомментировал новости о своем уходе из «Рубина»Аргументы и Факты 06:57

Главный тренер казанского клуба сказал, что о решении по поводу его дальнейшей карьеры станет известно после матча команды с "Краснодаром" Главный тренер ФК "Рубин" Курбан Бердыев прокомментировал озвученную рядом СМИ информацию о его уходе из клуба после окончания сезона, сообщает Чемпионат со ссылкой на пресс-службу команды.
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Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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