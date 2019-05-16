Бердыев прокомментировал новости о своем уходе из «Рубина»Аргументы и Факты 06:57

Главный тренер казанского клуба сказал, что о решении по поводу его дальнейшей карьеры станет известно после матча команды с "Краснодаром" Главный тренер ФК "Рубин" Курбан Бердыев прокомментировал озвученную рядом СМИ информацию о его уходе из клуба после окончания сезона, сообщает Чемпионат со ссылкой на пресс-службу команды.

Бердыев прокомментировал новости о своем уходе из «Рубина»

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