Футбол

Бердыев прокомментировал информацию о своем уходе из «Рубина»Московский Комсомолец 06:00

Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о своем уходе с поста главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
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Курбан Бердыев назвал причины, которые подталкивают его к решению оставить «Рубин»

Казанский репортер07:22

Бердыев: Я готов на существенное понижение зарплаты в «Рубине»

Татар-информ07:24

Бердыев объявил об уходе с поста главного тренера «Рубина» по окончании сезона

Спорт-Экспресс04:26

Бердыев: решение о своем будущем в «Рубине» объявлю в конце сезона

РИА Новости04:51

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Реальное время04:44

Бердыев прокомментировал возможный уход из «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online04:40

Главный тренер ФК «Рубин» Бердыев примет решение о дальнейшей карьере по окончании сезона

ТАСС05:04
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Происшествия

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
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Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
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У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
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Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме

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Названы директора российских музеев с самым высоким доходом

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
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Певец Вакарчук рассказал, кто вошел в его партию «Голос»

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Авто

В России распродали все автомобили Lifan X70

Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
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Ирину Алферову возмутили претензии Голливуда к Алену Делону

Обновлено в 07:16
Общество

Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма в сквере

Обновлено в 13:08
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности

В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Общество

Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя

Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.
Обновлено в 14:37
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
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Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Футбол

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Футбол

Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о переходе в стан «красно-белых» из «Локомотива».
Обновлено в 11:12
Общество

Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в ночь на пятницу, 17 мая, из-за прогнозируемых заморозков.
Обновлено в 06:03
Политика

Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
Обновлено в 11:13
Гаджеты

Intel подкупом пыталась утаить найденные уязвимости в процессорах

Как написано в статье, Intel пыталась подкупить исследователей Амстердамского свободного университета (VU), которые нашли уязвимости.
Обновлено в 09:37
Происшествия

На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном

Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Политика

Замглавы администрации президента Украины подал в отставку

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев подал в отставку.
Обновлено в 14:41
Политика

США ввели санкции против спецотряда «Терек» из Чечни

Минфин США внес в список санкций в рамках закона Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан России, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:50
Транспорт

Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года

Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.
Обновлено в 14:28
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Футбол

РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 13:47
Политика

В Кремле прокомментировали акции протеста в Екатеринбурге

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Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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