Футбол
Бердыев прокомментировал информацию о своем уходе из «Рубина»Московский Комсомолец 06:00
Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о своем уходе с поста главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
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Курбан Бердыев назвал причины, которые подталкивают его к решению оставить «Рубин»
Казанский репортер07:22
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Кино
Второй сезон «Разочарования» выйдет на Netflix в сентябре
Второй сезон мультсериала «Разочарование» от Мэтта Грейнинга («Симпсоны», «Футурама») выйдет на Netflix 20 сентября.
Обновлено в 13:49
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Культура
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:00
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Названы способы борьбы с повышенным давлением
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков рассказал, как бороться с артериальной гипертонией и предупредить прогрессирование болезни.
Обновлено в 12:30
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Гаджеты
В продажу поступила первая карта microSD на 1 ТБ
Обновлено в 08:42
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Теннис
Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме
Обновлено в 13:46
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую
Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.
Обновлено в 03:16
Политика
ПЦУ: митрополит Филарет управляет несуществующим Киевским патриархатом
Священнослужитель продолжает публиковать распоряжения от имени этой структуры и требует их исполнения от епископов "новой церкви" Митрополит Филарет, ранее возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), продолжает вести деятельность от имени этой структуры, сообщается на сайте "новой церкви" Украины.
Обновлено в 13:00
Экономика
«Фосагро» завершила квартал с рекордными показателями
Крупных инвестиций компания в ближайшее время не планирует: основные инвестиционные проекты «Стратегии 2020» – строительство производств аммиака и гранулированного карбамида – уже завершены.
Обновлено в 09:31
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа
Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал 21 участника протестной акции
Судебное решение еще не вступило в законную силу. Акции протеста начались в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено в 10:02
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Политика
«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)
Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено в 05:16
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Политика
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:49
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Авто
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.
Обновлено в 05:35
Общество
Короля Бельгии оштрафовали за отказ пройти тест на отцовство
Апелляционный суд Брюсселя сегодня оставил в силе судебное решение, согласно которому королю бельгийцев Альберту II надлежит пройти тест на отцовство по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев выругался матом после аннуляции результатов шоу «Голос. Дети»
Выпускник «Дома-2» не смог сдержать свой гнев даже после того, как сегодня, шестнадцатого мая, было объявлено об аннуляции результатов голосования.
Обновлено в 11:49