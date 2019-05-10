Бердыев потерпел самое разгромное поражение за последние 11 летБомбардир.ру вчера в 18:19

«Локомотив» победил «Рубин» в домашнем матче 28-го тура РПЛ со счетом 4:0. Это четвертое поражение команды Курбана Бердыева с разницей в четыре гола в чемпионате России.

Бердыев потерпел самое разгромное поражение за последние 11 лет

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