Футбол

Бердыев потерпел самое разгромное поражение за последние 11 летБомбардир.ру вчера в 18:19

Локомотив — Рубин
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Вячеслав Подберезкин
Антон Миранчук
4′
Федор Смолов
10′
55′
Вячеслав Подберезкин
Рифат Жемалетдинов
66′
Гжегож Крыховяк
73′
74′
Данил Степанов
Виталий Устинов
74′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
78′
Артур Сагитов
Антон Миранчук
Хвича Кварацхелия
78′
78′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
Мацей Рыбус
82′
Хвича Кварацхелия
87′
Бенедикт Хеведес
Иван Лапшов
88′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
90′
«Локомотив» победил «Рубин» в домашнем матче 28-го тура РПЛ со счетом 4:0. Это четвертое поражение команды Курбана Бердыева с разницей в четыре гола в чемпионате России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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