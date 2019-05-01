Футбол
Бердыев назвал предстоящую игру с «Оренбургом» «закрытой»Московский Комсомолец 08:07
3 мая казанскому «Рубину» предстоит сразиться с командой «Оренбург» на «Казань Арене». В преддверии матча главный тренер команды Курбан Бердыев прокомментировал предстоящий матч. По мнению наставника «Рубин», предстоящая игра будет «достаточно закрытой».
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