Футбол

Бердыев может взять паузу в карьереГазета.Ru 04:19

К Бердыеву часто обращаются клубы Казахстана, так как команды регулярно участвуют в еврокубках. 66-летний специалист расстанется с "Рубином" по собственному желанию. Сам Бердыев накануне сказал, что объявит о выборе после игры с "Краснодаром".
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Бердыев готов взять паузу в карьере

Матч ТВ03:16

СМИ: Бердыев готов взять паузу в карьере

Sportbox.RU03:16

Бердыев уйдёт из «Рубина» уже летом. В чём причины и что будет с клубом?

Спорт БИЗНЕС Online01:00

СМИ: Бердыев готов взять паузу в карьере. Им интересуются «Динамо», «Сочи» и клубы из Казахстана

ProstoProSport03:16

Бердыев готов взять паузу в карьере

Sport.ru04:29

Бердыев готов взять паузу в карьере, к нему могут обратиться «Динамо» и «Сочи»

Чемпионат02:43

Расколотый «Рубин». Почему Бердыев покидает свое детище?

БИЗНЕС Online01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Музыка

Стали известны первые десять финалистов «Евровидения»

Начальный этап песенного конкурса «Евровидение-2019» успешно прошел в Тель-Авиве и определил первую десятку финалистов.
Обновлено 14 мая в 18:37
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Обновлено в 02:10
Кино

Сергей Пускепалис объяснил, почему не снимается на Западе

Известный российский актёр Сергей Пускепалис объяснил, почему отказывается от любых предложений о съёмках на Западе.
Обновлено в 03:18
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Общество

Число арестованных участников протестов в Екатеринбурге достигло 30

Обновлено в 02:30
Экономика

«Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G

Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Общество

В Свердловской области ожидаются дождь и мокрый снег

В некоторых районах региона прогнозируют дождь и мокрый снег, сообщили в пятницу синоптики Свердловского гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Экономика

Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России

Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Здоровье

В Ростовской области почти 400 тыс льготников отказались от лекарств

В Ростовской области в пять раз сократилось количество федеральных льготников, желающих получить медикаменты, вместо этого они выбрали деньги, сообщил заместитель начальника фармацевтического управления Андрей Харахашян.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие

ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Польше задержали подозреваемого в подготовке теракта

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали мужчину, который готовился совершить теракт.
Обновлено в 05:10
Спорт

WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Наука

Шумное дыхание бульдогов объяснили мутацией

Принято считать, что такие брахицефальные собаки страдают от не слишком удобной формы головы, воздухоносные пути в которой деформированы и сильно препятствуют дыханию, порой создавая даже угрозу жизни питомца.
Обновлено в 03:59
Музыка

Лазарев рассказал о критике в свой адрес

Российский певец Сергей Лазарев, прошедший в финал "Евровидения" с песней Scream, рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.
Обновлено в 02:47
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Происшествия

Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Спасатели помогли застрявшему в заборе ежику в Подмосковье

«В среду, 15 мая, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда №1 Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили ежа, который застрял в заборе на территории отряда», - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Армия и оружие

В Петербурге покажут первые русские пулеметы

Обновлено в 03:40
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное