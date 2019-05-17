Футбол
Бердыев может взять паузу в карьереГазета.Ru 04:19
К Бердыеву часто обращаются клубы Казахстана, так как команды регулярно участвуют в еврокубках. 66-летний специалист расстанется с "Рубином" по собственному желанию. Сам Бердыев накануне сказал, что объявит о выборе после игры с "Краснодаром".
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Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
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Начальный этап песенного конкурса «Евровидение-2019» успешно прошел в Тель-Авиве и определил первую десятку финалистов.
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Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
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Сергей Пускепалис объяснил, почему не снимается на Западе
Известный российский актёр Сергей Пускепалис объяснил, почему отказывается от любых предложений о съёмках на Западе.
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«Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G
Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
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Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
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Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
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Происшествия
В Польше задержали подозреваемого в подготовке теракта
Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали мужчину, который готовился совершить теракт.
Обновлено в 05:10
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Наука
Шумное дыхание бульдогов объяснили мутацией
Принято считать, что такие брахицефальные собаки страдают от не слишком удобной формы головы, воздухоносные пути в которой деформированы и сильно препятствуют дыханию, порой создавая даже угрозу жизни питомца.
Обновлено в 03:59
Музыка
Лазарев рассказал о критике в свой адрес
Российский певец Сергей Лазарев, прошедший в финал "Евровидения" с песней Scream, рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.
Обновлено в 02:47
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье
Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Спасатели помогли застрявшему в заборе ежику в Подмосковье
«В среду, 15 мая, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда №1 Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили ежа, который застрял в заборе на территории отряда», - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Армия и оружие
В Петербурге покажут первые русские пулеметы
Обновлено в 03:40
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03