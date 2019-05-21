Футбол
Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКАМатч ТВ 10:49
Отмечается, что если Бердыев возглавит ЦСКА, то перед ним будет поставлена задача вернуть клуб в Лигу чемпионов. В случае назначения на пост главного тренера армейцев Бердыев будет получать те же 3 миллиона евро в год, что и в «Рубине».
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Бердыев действительно может сменить Гончаренко в ЦСКА. Компромисс с Гинером достижим
Спорт день за днем09:09
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
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