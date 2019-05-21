Футбол

Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКАМатч ТВ 10:49

Отмечается, что если Бердыев возглавит ЦСКА, то перед ним будет поставлена задача вернуть клуб в Лигу чемпионов. В случае назначения на пост главного тренера армейцев Бердыев будет получать те же 3 миллиона евро в год, что и в «Рубине».
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Источник: ЦСКА близок к подписанию контракта с Бердыевым

Спорт БИЗНЕС Online11:35

Бердыев может сменить Ганчаренко в ЦСКА

Soccer.ru10:42

Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

Sportbox.RU10:49

Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

Матч ТВ10:49

СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера

Газета.Ru10:32

«Спорт день за днем»: Бердыев близок к переходу в ЦСКА

Бомбардир.ру10:21

Бердыев действительно может сменить Гончаренко в ЦСКА. Компромисс с Гинером достижим

Спорт день за днем09:09
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Армия и оружие

Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко и назначить на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 12:16
Общество

В Екатеринбурге суд арестовал еще одного участника акций против храма

Верх-Исетский суд Екатеринбурга во вторник арестовал еще одного участника акций протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории

Обновлено в 07:45
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Политика

Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Футбол

Мохаммади летом покинет «Ахмат»

Обновлено в 07:08
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Политика

В МИД России выразили надежду на адекватность Зеленского

Москва рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность 20 мая, проявит ответственность и начнет адекватно оценивать ситуацию как в своей стране, так и вокруг нее.
Обновлено в 12:09
Энергетика

План по очистке «Дружбы» от «грязной» российской нефти провалился

Планы по скорейшему возобновлению поставок нефти по «Дружбе» из России в Польшу и Германию откладываются после того, как сценарий по удалению загрязненного сырья из нефтепровода не удалось исполнить.
Обновлено в 12:48
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Транспорт

На двух линиях московского метро остановилось движение поездов

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Общество

Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии

В апреле 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз из Белоруссии в Россию яблок и груш.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

ВВС США заявили о «перехвате» российских Ту-95 и Су-35 в районе Аляски

Обновлено в 11:51
Недвижимость

В США выросли продажи жилья на вторичном рынке

В апреле количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке Соединённых Штатов возросло на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,35 млн единиц.
Обновлено в 02:54
Кино

Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.
Обновлено в 11:36
Политика

Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию

Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Общество

Депутат Григорий Вихарев покинул пост директора ЕМУП «Спецавтобаза»

Депутат думы Екатеринбурга Григорий Вихарев покинул пост директора ЕМУП «Спецавтобаза», пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Обновлено в 11:35
Интернет

В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Политика

Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука «Голос»

Министерство юстиции Украины перерегистрировало созданную в 2015 году партию «Голос», лидером которой является солист украинской группы «Океан Эльзы» Вакарчук.
Обновлено в 12:45
Общество

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:44
Технологии

LiveJournal разрешил блогам получать собственное доменное имя

Пользователи LiveJournal получили возможность давать блогам собственное доменное имя.
Обновлено в 10:23
Общество

Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовок

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила об отмене во вторник ряда рейсов из Москвы в итальянские города из-за забастовок – в Болонью, Милан и Рим.
Обновлено в 10:35
Политика

Порошенко переехал из администрации президента в «прозрачный офис»

Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — написал Порошенко.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Зеленский попросил США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с высокопоставленными представителями США, прибывшими в Киев для участия в церемонии инаугурации, обратился к ним с просьбой о сохранении действующих санкций против РФ с их последующим ужесточением.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Замгубернатора Ростовской области задержали

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша задержали в рамках уголовного дела.
Обновлено в 05:09
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Евгений Леннорович Гинер
Российский предприниматель
Российский предприниматель, президент московского футбольного клуба ЦСКА, глава финансового комитета РФС.
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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