Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКАМатч ТВ 10:49

Отмечается, что если Бердыев возглавит ЦСКА, то перед ним будет поставлена задача вернуть клуб в Лигу чемпионов. В случае назначения на пост главного тренера армейцев Бердыев будет получать те же 3 миллиона евро в год, что и в «Рубине».

Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

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