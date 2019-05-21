Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКАМатч ТВ 10:49

Отмечается, что если Бердыев возглавит ЦСКА, то перед ним будет поставлена задача вернуть клуб в Лигу чемпионов. В случае назначения на пост главного тренера армейцев Бердыев будет получать те же 3 миллиона евро в год, что и в «Рубине».

Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

Спорт день за днем

Футбол Чех займет пост спортивного директора «Челси» По информации Sky Sports, 36-летний вратарь вернется в «Челси», где он займет пост спортивного директора клуба.

Армия и оружие Глава Пентагона: США не собираются воевать с Ираном Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что Соединенные Штаты не собираются воевать с Ираном, однако будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

Хоккей Вратарь Швеции объяснил семь пропущенных шайб от России Вратарь сборной Швеции Якуб Маркстрем, пропустивший семь шайб, прокомментировал поражение своей команды от сборной России.

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Авто УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».

Происшествия Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция "Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.

Политика Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.

Армия и оружие В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.

Наука Изменился эталон измерения массы Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального эталона – металлического цилиндра размером с мяч для гольфа, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во Франции.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Политика Песков объяснил рост зарплат чиновников Кремля и правительства Песков подчеркнул, что чиновникам вернули то, что срезали в 2015 году, когда Путин впервые подписал указы о сокращении их зарплат на 10%.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".

Политика Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.

Технологии Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).

Гаджеты Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники «Z» Российский рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники. К заказу уже доступны Bluetooth-колонки и наушники.

Технологии Почтовая служба США начала испытания беспилотных грузовиков Фото: iStock Американская почта начала первый этап испытаний доставки отправлений с помощью беспилотных грузовиков.

Игры Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5 Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.

Общество Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».

Общество В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха» Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.

Армия и оружие США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.