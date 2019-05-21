Футбол

Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКАМатч ТВ 10:49

Отмечается, что если Бердыев возглавит ЦСКА, то перед ним будет поставлена задача вернуть клуб в Лигу чемпионов. В случае назначения на пост главного тренера армейцев Бердыев будет получать те же 3 миллиона евро в год, что и в «Рубине».
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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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