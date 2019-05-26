Бердыев допустил, что может остаться в «Рубине»Спорт-Экспресс 09:29

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 30-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:1) рассказал о том, что может остаться в казанской команде в следующем сезоне.

Бердыев допустил, что может остаться в «Рубине»

Политика Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.

Политика В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.

Общество Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.

Хоккей Ржига: Сборная Чехии была сильнее России По словам Ржиги, сборная Чехии провела невероятный матч, но игра с Канадой отняла много сил, и команда не успела восстановиться.

Футбол В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита» Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Авто Составлен ТОП-10 самых простых автомобилей для технофобов Эксперты из Австралии составили ТОП-10 самых простых автомобилей для людей, которые не доверяют технологиям.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Происшествия В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.

Шоу-бизнес Бруклин Бекхэм публично подрался с Ханой Кросс в Каннах Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.

Хоккей Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".

Происшествия В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Шоу-бизнес Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж В первом браке с балериной Светланой Ивановой мужчина воспитывал дочь Марию, которую женщина родила задолго до знакомства с ним.

Политика Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.

Космос Ученые обнаружили необычную галактику, летящую к Млечному пути Анализируя изображения, полученные с помощью космического телескопа Hubble с 1994 по 2010 год, исследователи пришли к выводу, что Мессье-90 движется в направлении Млечного пути, тогда как другие 1200 галактик гигантского скопления, к которому она принадлежит, летят в обратном направлении.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Футбол Краснодар — Рубин 1:0 Перед матчем с «Рубином» краснодарский клуб нанес на газон стадиона номера 33 и 77 – в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.

Экономика В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.