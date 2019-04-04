Футбол
Бердыев: Встречу с «Арсеналом» пропустят двое игроков «Рубина»Татар-информ 06:46
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча против тульского «Арсенала».
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Бердыев – о том, что «Рубин» мало забивает: «Ситуация скоро стабилизируется»
Спорт БИЗНЕС Online05:22
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Общество
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Полет «Белых лебедей» над северными морями сняли на видео
Полет пары "Белых лебедей" - стратегических самолетов Ту-160 сняли на видео.
Обновлено в 02:52
Политика
В продажу запустили «куртку как у Путина»
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Кино
Вышел трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна
Вышел стилистически безупречный трейлер сериала "Слишком стар, чтобы умереть молодым" (Too Old to Die Young) датского призера Николаса Виндинга Рефна ("Неоновый демон", "Драйв"), ценителя тяжело нависающих пауз, неона, кровавых подсветок и вообще эстета хоть куда.
Обновлено в 05:37
Общество
Российских учителей хотят научить вести страницы в социальных сетях
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах
По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол
Локомотив — Ростов 2:2
Сегодня, 3 апреля, московский «Локомотив» проведет первый поединок против «Ростова» в ½ финала Кубка России.
Обновлено вчера в 12:09
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Политика
Экс-мэр Таллина попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций после того, как узнал о сожжении 72 тонн эстонской кильки.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга устроили акцию протеста в суде
Фигуранты дела о взрыве в петербургском метро 3 апреля 2017 года устроили акцию протеста на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге в четверг.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Авто
Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga
Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что компания готова к созданию ещё одной модели, но решение принимать будут боссы из Volkswagen, у которых пока много вопросов.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Политика
ЕС не признает решение о лишении Гуайдо депутатской неприкосновенности
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает решение властей Венесуэлы о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Авто
Российский авторынок в марте вновь показал рост
Обновлено в 06:09
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Мемориал жертвам сталинского террора снесен под Минском
Работники лесхоза в Белоруссии снесли «народный мемориал» жертвам сталинских репрессий.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47