Футбол
Бердыев: Уремович пропустит матч, ищем ему заменуKazanfirst.ru 05:15
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о кадровых проблемах и ожиданиях от соперника перед домашней встречей российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».
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Бердыев – о том, что «Рубин» мало забивает: «Ситуация скоро стабилизируется»
Спорт БИЗНЕС Online05:22
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Авто
Серийный внедорожник-купе Volkswagen Teramont представят в Шанхае
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Устроивший ДТП с шестью жертвами водитель маршрутки работал нелегально
Водитель маршрутки, устроивший в Подмосковье автокатастрофу с шестью погибшими, работал нелегально.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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Рендеры неизвестного смартфона Motorola появились в Сети
Инсайдер Onleaks в сотрудничестве с CashKaro представил рендеры неизвестного смартфона Motorola.
Обновлено в 03:08
Политика
В Венесуэле начали уголовный процесс над Гуайдо
Возбуждение дела в отношении лидера оппозиции произошло после того, как суд запросил у Национального учредительного собрания отзыв депутатской неприкосновенности у Гуайдо.
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ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты
Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
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Футбол
Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Обновлено в 06:27
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Здоровье
Россияне пожаловались на качество дорог и состояние ЖКХ
Почти 63% участников опроса заявили, что недовольны качеством дорог. Среди горожан таковых оказалось 61%, среди жителей сел – более 67%.
Обновлено в 06:15
Общество
Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Футбол
Икарди догнал Вьери по числу голов за «Интер»
Обновлено в 02:51
Спорт
Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».
Обновлено в 04:44
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье
Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по фамилии и номеру телефона получателя в страны СНГ и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба российского банка.
Обновлено в 05:08
Спорт
Неофициально: Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии
Обновлено в 06:40
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика
Представитель Норкина назвал причины плохого самочувствия ведущего
Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сейчас он идет на поправку, заявил РБК концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Футбол
ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому»
«Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн — ред.). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало, — приводит слова Петровича «Матч ТВ».
Обновлено в 03:40
Здоровье
Россиянам посоветовали есть супы, чтобы избежать ожирения
Россиянам посоветовали включать супы в свой ежедневный рацион. Ведь это низкокалорийное и при этом сытное блюдо.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Хоккей
Михеев начал тренировки с «Авангардом»
Следующий матч команды проведут 4 апреля в Уфе, встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 06:12
Политика
Текслер решил, как пойдет на выборы губернатора Челябинской области
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пойдет на выборы главы в сентябре как самовыдвиженец.
Обновлено в 03:12
Спорт
Счетная палата проверит расходы на подготовку ЧМ-2018
Счетная палата проверит расходы Минспорта, оргкомитета и ряда регионов России на подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 06:15