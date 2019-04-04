Футбол

Бердыев: Уремович пропустит матч, ищем ему заменуKazanfirst.ru 05:15

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о кадровых проблемах и ожиданиях от соперника перед домашней встречей российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».
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Бердыев: «Рубин» мало забивает, но ситуация стабилизируется

РИА Новости05:22

Бердыев – о том, что «Рубин» мало забивает: «Ситуация скоро стабилизируется»

Спорт БИЗНЕС Online05:22

Бердыев: «Рубин» сделает выводы по итогам матча с «Енисеем»

Sport24.ru05:17

Бердыев: Уремович пропустит матч, ищем ему замену

Kazanfirst.ru05:15

Курбан Бердыев: У «„Арсенала“ есть индивидуально очень сильные игроки»

Спорт-Экспресс04:53
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Авто

Серийный внедорожник-купе Volkswagen Teramont представят в Шанхае

Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

Устроивший ДТП с шестью жертвами водитель маршрутки работал нелегально

Водитель маршрутки, устроивший в Подмосковье автокатастрофу с шестью погибшими, работал нелегально.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Гаджеты

Рендеры неизвестного смартфона Motorola появились в Сети

Инсайдер Onleaks в сотрудничестве с CashKaro представил рендеры неизвестного смартфона Motorola.
Обновлено в 03:08
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Политика

В Венесуэле начали уголовный процесс над Гуайдо

Возбуждение дела в отношении лидера оппозиции произошло после того, как суд запросил у Национального учредительного собрания отзыв депутатской неприкосновенности у Гуайдо.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 05:44
Политика

ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты

Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Кино

Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию

В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Футбол

Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Обновлено в 06:27
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Здоровье

Россияне пожаловались на качество дорог и состояние ЖКХ

Почти 63% участников опроса заявили, что недовольны качеством дорог. Среди горожан таковых оказалось 61%, среди жителей сел – более 67%.
Обновлено в 06:15
Общество

Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Футбол

Икарди догнал Вьери по числу голов за «Интер»

Обновлено в 02:51
Спорт

Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».
Обновлено в 04:44
Происшествия

Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье

Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по фамилии и номеру телефона получателя в страны СНГ и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба российского банка.
Обновлено в 05:08
Спорт

Неофициально: Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии

Обновлено в 06:40
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика

Представитель Норкина назвал причины плохого самочувствия ведущего

Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сейчас он идет на поправку, заявил РБК концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Футбол

ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому»

«Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн — ред.). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало, — приводит слова Петровича «Матч ТВ».
Обновлено в 03:40
Здоровье

Россиянам посоветовали есть супы, чтобы избежать ожирения

Россиянам посоветовали включать супы в свой ежедневный рацион. Ведь это низкокалорийное и при этом сытное блюдо.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Политика

Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Хоккей

Михеев начал тренировки с «Авангардом»

Следующий матч команды проведут 4 апреля в Уфе, встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 06:12
Политика

Текслер решил, как пойдет на выборы губернатора Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пойдет на выборы главы в сентябре как самовыдвиженец.
Обновлено в 03:12
Спорт

Счетная палата проверит расходы на подготовку ЧМ-2018

Счетная палата проверит расходы Минспорта, оргкомитета и ряда регионов России на подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 06:15
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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