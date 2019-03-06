Футбол

Бердыев: «Уремович подвёл команду, мы с ним разберёмся»Евро-футбол.ру вчера в 13:15

Рубин — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
22′
Бенедикт Хеведес
Владимир Гранат
Руслан Камболов
46′
75′
Джефферсон Фарфан
Филип Уремович
75′
Филип Уремович
76′
77′
Бенедикт Хеведес
77′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Роман Акбашев
Владислав Микушин
80′
80′
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Хорен Байрамян
Павел Могилевец
83′
84′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
85′
Гжегож Крыховяк
89′
Эдер
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча с "Локомотивом" (0:1) в эфире канала "Матч Премьер".
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