Футбол
Бердыев: «Не сказал бы, что „Арсенал“ фаворит»Евро-футбол.ру 09:32
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом" в эфире канала "Матч Премьер".
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Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
Клинцевич указал на готовность Порошенко к кровавым провокациям
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Порошенко реально оценить ситуацию в своей стране, а не пугать электорат заявлениями.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Тюмени девочка выжила после падения с 10 этажа из-за селфи
Девочка выжила после падения из-за селфи с 10 этажа в Тюмени. Подросток находится в реанимации.
Обновлено в 10:08
Футбол
Локомотив — Зенит 1:1
Обновлено в 13:53
Политика
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо
6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
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Музыка
Том Оделл исполнил свою детскую мечту
Релиз полного саундтрека состоится 19 апреля – ко дню британской телепремьеры "Муми-дола".
Обновлено в 11:04
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено 05 апреля в 06:54
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 12:36
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Выпали в осадок: фильм о Приштине взбесил западную пропаганду
Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля
Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Вооруженные до зубов посреди жилых домов: что бойцы НАТО делают в Таллине
Расширение НАТО на Восток - что на самом деле стоит за этой сухой формулировкой, можно своими глазами увидеть сейчас в Таллине, в 300 километрах от Санкт-Петербурга, где в эти дни бойцы НАТО отрабатывают ведение боев в городских условиях.
Обновлено в 13:03
Хоккей
Шайба Кучерова помогла «Тампе» добыть волевую победу над «Бостоном»
Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне закончилась победой гостей со счётом 3:6.
Обновлено вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Известная супермодель Наташа Поли родила сына
Супермодель из Перми Наташа Поли сообщила своим поклонникам, что стала мамой во второй раз.
Обновлено в 04:26
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Политика
ЦИК Украины рассказал о последнем шансе Тимошенко попасть во второй тур выборов
В ЦИК Украины пояснили, при каких обстоятельствах фамилия Тимошенко может быть включена в бюллетень во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 11:34
Футбол
ГК «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в венгерском Эрде обыграл «Ференцварош» со счетом 29:26.
Обновлено в 10:07