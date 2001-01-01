Футбол
Бердыев: «Не сказал бы, что „Арсенал“ фаворит»Евро-футбол.ру 09:32
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом" в эфире канала "Матч Премьер".
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Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:11
Происшествия
На Украине двое мужчин убили человека ради видео
Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Транспорт
Количество бесплатных маршрутов на юго-западе увеличилось до 24
Растет количество бесплатных маршрутов, компенсирующих закрытые станции Таганско-Краснопресненской линии.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Футбол
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Москве задержали одиночных пикетчиков в поддержку «Свидетелей Иеговы»
В Москве полиция задержала троих мужчин, которые стояли в одиночных пикетах в поддержку «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 09:55
Общество
Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей
Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Активисты общественного движения "Поморье — не помойка !" и члены партии "Яблоко" проведут 7 апреля митинги против мусорной реформы в 20 городах Архангельской области.
Обновлено 05 апреля в 14:02
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Политика
В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.
Обновлено в 08:34
Политика
Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах
Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
Обновлено в 10:30
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России
Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после похорон матери
Дочь Юлии Началовой, внезапно скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, Вера в первый раз вышла на публику после случившего несчастья в семье.
Обновлено в 07:53
Хоккей
СКА — ЦСКА 2:0 (2-й период)
Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк попал в состав своей команды на шестой матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА В нынешнем сезоне Дацюк сыграл в 10 матчах плей-офф и набрал 7 очков (1 гол и 6 результативных передач).
Обновлено в 09:07
Общество
В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы
Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Общество
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом
Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Ликвидирован крупный пожар на подземной парковке в жилом доме в Москве
Пожар был ликвидирован в 11:19. Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на парковке в жилом доме на севере Москвы.
Обновлено в 07:00
Футбол
Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать»
"Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова объявила о рождении третьего ребенка
Актриса Дарья Сагалова поделилась радостной новостью: она стала мамой в третий раз.
Обновлено в 10:23