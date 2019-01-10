Энергетика
Бензин в России за 2018 год подорожал на 9,4%
Бензин в России за 2018 год подорожал на 9,4%ТАСС08:04
Как сообщал Росстат, потребительские цены в России выросли по итогам 2018 года на 4,3%, а рост цен за декабрь составил 0,8%. В ФАС 9 января сообщили ТАСС, что в среднем в начале 2019 года цены на бензин на АЗС выросли на 1,7%, что укладывается в соглашение нефтяников и властей.
ТАСС08:04
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:58, Ашберн
Технологии
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая была внесена в реестр Роскомандзора.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель
Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, тоннель затопило после провала грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы.
Обновлено в 03:26
Политика
В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора
В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Обновлено в 11:29
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Происшествия
Павленский посвятил процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду
Обновлено в 09:15
Политика
СМИ узнали о контактах водителя убитых в ЦАР журналистов с жандармом
Жандарм Центральноафриканской республики (ЦАР) Эммануэль Котофио поддерживал телефонную связь с водителем убитых в этой стране журналистов из России — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 12:48
Политика
Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе
Обновлено в 13:19
Хоккей
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Политика
Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.
Обновлено в 11:18
Политика
Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Samsung официально огласила дату презентации всей серии Galaxy S10
В Samsung поведали о скором анонсе обновленной линейки гаджетов серии Galaxy S10. Линейка включит в себя три новые модели.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Политика
Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла
На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Авто
Ford может закрыть заводы в России
Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения.
Обновлено в 11:23
Политика
Почему Лукашенко пригрозил России «потерей союзника»
Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор.
Обновлено в 12:15
Хоккей
СКА разгромил «Локомотив» в матче КХЛ
Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение ярославскому "Локомотиву", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Экономика
Сильнее всего в 2018 году подорожали яйца и сахар
Особенно быстро, по данным Росстата, в 2018 году дорожали продукты (+4,7%), в то время как рост цен на непродовольственные товары (+4,1%) и услуги (+3,9%) оказался в рамках прогноза ЦБ.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Экономика
Инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%
Инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%. Об этом в четверг сообщил Росстат. Ведомство представило данные за декабрь прошлого года.
Обновлено в 09:50
Политика
Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил
Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
Обновлено в 12:28
Политика
NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой
Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
Обновлено в 11:11
Общество
Самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о разводе
Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве
Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В Петербурге мужчины подрались в кафе из-за замечания о модной сумке
Обновлено в 09:10
Происшествия
Сына российского миллионера задержали в Белоруссии
По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Общество
Роспотребнадзор составит список разрешенных в школе продуктов из дома
Роспотребнадзор предложил запретить использовать при организации питания детей принесенные из дома продукты, говорится в проекте санитарно-эпидемиологических требований, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Обновлено в 09:37