Энергетика

Бензин в России в марте подешевел на 0,1%REGNUM 11:52

Средня цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр. Такие денные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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