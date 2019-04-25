Энергетика
Бензин в России в марте подешевел на 0,1%REGNUM 11:52
Средня цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр. Такие денные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
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Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
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Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
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