Энергетика
Бензин в России в марте подешевел на 0,1%REGNUM 11:52
Средняя цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр. Такие денные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Общество
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В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
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Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Футбол
Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев этим летом может возглавить «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат».
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Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
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Обновлено в 07:31
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
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Футбол
«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»
Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро.
Обновлено в 14:11
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Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Происшествия
Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м
В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
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Футбол
Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»
Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
Обновлено в 13:53
Кино
Горбачева экстренно госпитализировали
Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
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33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
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Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»
Как говорит адвокат, Андрей не хочет видеться с бывшей женой, но ребенка бы навестил.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения
Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено в 03:31
Политика
США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Российский самолет-разведчик пролетел над стратегическими базами США
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Жители Донбасса не получат пенсии от России
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
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Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Политика
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре российской столицы.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Опубликованы кадры реалистичного макета возможного будущего iPhone XI.
Обновлено в 02:43
Авто
Новый кроссовер Honda BR-V представили официально
В стенах автосалона в Джакарте японская Honda представила свой обновлённый недорогой кроссовер BR-V.
Обновлено вчера в 09:49