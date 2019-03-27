Энергетика

Цены на бензин в РФ в феврале снизились на 0,2%Экономика сегодня вчера в 11:25

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% и стал стоить 44,08 рубля за литр. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1% до 47,08 рубля за литр. Соответствующую информацию приводит Росстат.
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Росстат: Цены на бензин в РФ почти не меняются

Росбалт11:59

Росстат: Цены на бензин снизились на 4,1 процента

Российская газетавчера в 10:33

Росстат: стоимость бензина осталась на прежнем уровне

News.ru09:00

Бензин в России за неделю подешевел на 1 копейку

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Литр бензина в России за неделю подешевел на одну копейку

REGNUM09:34

За неделю цены на бензин не изменились - Росстат

Финмаркет09:01

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%

ТАССвчера в 09:26
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Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
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Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег

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Обновлено в 09:55
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Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде

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Шоу-бизнес

Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы

Директор умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на высказывания первого мужа артистки Дмитрия Ланского о пиарщиках певицы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Политика

Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»

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Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Группировка кораблей НАТО вошла в Черное море

«Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Россия, Египет и Белоруссия совместно проведут учения десантников

Трехсторонние учения десантников из России, Белоруссии и Египта впервые пройдут в 2019 году в Рязанской области.
Обновлено в 09:07
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Наука

Стало известно, почему некоторые люди слышат гифки

Почему люди способны "слышать" беззвучные анимированные изображения — пишет издание Journal of Cognitive Neuroscience.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Культура

YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Мосгорсуд выпустил из СИЗО фигуранта дела братьев Магомедовых

Обновлено в 11:40
Футбол

«Спартак» хочет выкупить тренировочную базу

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.
Обновлено в 11:36
Экономика

Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций

Независимый председатель совета директоров En+ Group Олега Дерипаски лорд Грегори Баркер получит бонус после того, как благодаря его плану с компании Дерипаски сняли американские санкции, сообщил сам Баркер газете Financial Times.
Обновлено в 10:10
Футбол

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой

Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Авто

Renault Duster получил спецверсию Adventure

Компания Renault представила спецверсию кроссовера Duster — лимитированное исполнение Adventure.
Обновлено в 10:12
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Экономика

Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз

Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической сверхдержавой

О событии объявил премьер-министр страны Наренда Моди Индийские военные успешно провели испытание космического оружия, уничтожив спутник на низкой околоземной орбите, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 08:23
Культура

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Баскетбол

«Надежда» вышла в финал женского Еврокубка, повторно обыграв «Скио»

Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» во втором полуфинальном матче Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 67:62.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили появляться на свадьбе сына

Как и Коннор, девушка увлекается сайентологией – что горячо одобряет Круз. А вот Кидман от этого увлечения не в восторге.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Испытательный полет беспилотника «Охотник» может пройти в 2019 году

В текущем году планируется провести испытательный полет ударного беспилотника "Охотник", сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 08:16
Финансы

Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд

Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Арестован подельник Абызова Николай Степанов

В отношении предполагаемого сообщника Михаила Абызова — Николая Степанова — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
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