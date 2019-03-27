Энергетика
Цены на бензин в РФ в феврале снизились на 0,2%Экономика сегодня вчера в 11:25
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% и стал стоить 44,08 рубля за литр. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1% до 47,08 рубля за литр. Соответствующую информацию приводит Росстат.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Экономика
Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег
Скандал вокруг Swedbank начался еще в феврале, когда шведский телеканал SVT сообщил, что банк может быть причастен к отмыванию денег.
Обновлено в 09:55
Музыка
Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы
Директор умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на высказывания первого мужа артистки Дмитрия Ланского о пиарщиках певицы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:06
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»
Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Группировка кораблей НАТО вошла в Черное море
«Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Россия, Египет и Белоруссия совместно проведут учения десантников
Трехсторонние учения десантников из России, Белоруссии и Египта впервые пройдут в 2019 году в Рязанской области.
Обновлено в 09:07
Наука
Стало известно, почему некоторые люди слышат гифки
Почему люди способны "слышать" беззвучные анимированные изображения — пишет издание Journal of Cognitive Neuroscience.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Культура
YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
«Спартак» хочет выкупить тренировочную базу
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.
Обновлено в 11:36
Экономика
Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций
Независимый председатель совета директоров En+ Group Олега Дерипаски лорд Грегори Баркер получит бонус после того, как благодаря его плану с компании Дерипаски сняли американские санкции, сообщил сам Баркер газете Financial Times.
Обновлено в 10:10
Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Renault Duster получил спецверсию Adventure
Компания Renault представила спецверсию кроссовера Duster — лимитированное исполнение Adventure.
Обновлено в 10:12
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Экономика
Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз
Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической сверхдержавой
О событии объявил премьер-министр страны Наренда Моди Индийские военные успешно провели испытание космического оружия, уничтожив спутник на низкой околоземной орбите, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 08:23
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Баскетбол
«Надежда» вышла в финал женского Еврокубка, повторно обыграв «Скио»
Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» во втором полуфинальном матче Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 67:62.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили появляться на свадьбе сына
Как и Коннор, девушка увлекается сайентологией – что горячо одобряет Круз. А вот Кидман от этого увлечения не в восторге.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Испытательный полет беспилотника «Охотник» может пройти в 2019 году
В текущем году планируется провести испытательный полет ударного беспилотника "Охотник", сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 08:16
Финансы
Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд
Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Арестован подельник Абызова Николай Степанов
В отношении предполагаемого сообщника Михаила Абызова — Николая Степанова — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20