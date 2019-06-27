Энергетика
Бензин в России подорожал почти на 8%Авторамблер 04:39
В мае потребительская цена бензина в России выросла в среднем на 0,3% по отношению к апрелю и на 2,8% к маю прошлого года. Оптовая стоимость выросла на 17,5% к апрелю, но снизилась на 18,2% по отношению к маю 2018 года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Закон, ужесточающий наказание для виновников "пьяных" ДТП, официально вступил в силу.
Обновлено в 06:50
Политика
Лавров рассказал о содержании переговоров Путина и Трампа
Обновлено в 05:24
Происшествия
СК задержал топ-менеджера «Рольфа»
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Общество
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 01:37
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Хоккеист Андрей Миронов примет участие в шоу с Ольгой Бузовой
Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой.
Обновлено в 05:00
Общество
Открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове намечено на 20 августа
Открытие аэропорта "Гагарин" состоится 20 августа, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.
Обновлено в 06:27
Политика
Чисто украинская провокация: на заброшенном здании в Донецке вывесили унылый «прапор»
В пятницу, 28 июня, на заброшенном здании гостиницы в центре Донецка появился украинский флаг, безвольно свешивающийся с металлических конструкций как мокрое полотенце.
Обновлено в 06:44
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ
Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Италии взорвали мост спустя год после его частичного обрушения
В итальянской Генуе взорвали мост, который частично обрушился после сильных дождей в августе 2018 года.
Обновлено в 05:34
Культура
Соловьева назвали падальщиком за ложь о журналисте «Новой газеты»
Ведущие начали выпуск программы от 19 июня с упоминания «Новой газеты» и ее журналиста.
Обновлено в 05:05
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе
Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу.
Обновлено в 06:24
Политика
В «Машине времени» высказались о взглядах Макаревича
Участники «Машины времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о своем отношении к политическим высказываниям лидера группы Андрея Макаревича.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Бронетранспортер БТ-3Ф планируют оснастить пушкой калибра 30 мм
Бронетранспортер БТ-3Ф получит усиленное вооружение в варианте для российской армии - пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм заменят на 30-миллиметровую пушку.
Обновлено в 02:57
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Минобороны России намерено создать оружие с искусственным интеллектом
Обновлено в 05:25
Происшествия
Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован
Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Теннис
Шарапова сыграет с Парментье в первом круге Уимблдона
Обновлено в 06:35
Политика
В МИДе пообещали своевременно внести взнос в бюджет Совета Европы
Россия своевременно внесет свой взнос в бюджет Совета Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко 28 июня.
Обновлено в 06:42
Общество
Глава Росрыболовства рассказал о состоянии выпущенных косаток и белух
Белухи и косатки, выпущенные из китовой тюрьмы, находятся в нормальном состоянии, более подробная информация об их самочувствии будет на следующей неделе, заявил на пресс-конференции глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Миллер рассказал о доставке газа и ущербе для экологии
На годовом собрании акционеров "Газпрома" глава компании Алексей Миллер заявил, что пути доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии.
Обновлено в 04:55