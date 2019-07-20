Энергетика
Бензин в Грузии подорожал до максимальных значенийРоссийская газета 10:45
Бензин в Грузии в субботу, 20 июля, подорожал в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), сообщает ТАСС со ссылкой на предложения автозаправочных станций. Таким образом, цена достигла своего исторического максимума.
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Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.ТАСС08:05
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