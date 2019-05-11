Энергетика

Бензин в Белоруссии снова подорожалNews.ru вчера в 11:03

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии выросли на одну белорусскую копейку, уже в 12-й раз с начала 2019 года. Изменения происходят на фоне увеличения стоимости российской нефти, сообщили в концерне «Белнефтехим».
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Бензин подорожает в 12-ый раз за год в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:17

В Белоруссии вновь увеличили цены на топливо из-за удорожания нефти из России

ТАССвчера в 10:49

В Белоруссии в 12-й раз в этом году выросли цены на топливо

Life.ruвчера в 12:41

Бензин в Белоруссии снова подорожал

News.ruвчера в 11:03

В Белоруссии увеличили цены на топливо

RT на русскомвчера в 13:27

В Белоруссии в двенадцатый раз в этом году подорожает бензин

Говорит Москвавчера в 11:30

Второй раз с начала мая: бензин на Камчатке подорожал еще на 25 копеек

Камчатка-Информвчера в 01:35
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Бензин и дизель снова дорожают

КП - Беларусьвчера в 12:19
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
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Вдова Олега Табакова «нашла любовь» на съемочной площадке

Как сообщает НТВ, вдова Олега Табакова хотела бы повторить этот опыт в реальной жизни, но все происходящее ограничивается игрой актеров на съемочной площадке, где 53-летняя Зудина участвует в большом количестве откровенных сцен.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с журналистом

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом.
Обновлено в 04:58
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Общество

Жена самарского олигарха Шаповалова показала полупрозрачный наряд для конкурса «Миссис мира»

Жене самарского олигарха Алексея Шаповалова трижды отказали в визе в США без объяснения причин.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео

Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Доренко знал о том, что у него аневризма аорты

Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 04:08
Общество

Сицилийский городок предлагает дома за один евро

Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Политика

В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

В порту Фуджейра в ОАЭ произошли взрывы из-за пожара, который охватил как минимум семь нефтяных танкеров.
Обновлено в 04:38
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения

Обновлено в 04:12
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники

Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ прошли в «Бессмертном полку» с портретом одного и того же ветерана

Обновлено в 04:50
Спорт

Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде

Обновлено в 04:43
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.
Обновлено в 02:03
Политика

Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, в частности касающиеся судебной системы.
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей

Россия назвала состав на матч ЧМ с Австрией

Сегодня, 12 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Австрии.
Обновлено в 05:06
Общество

Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинской экспертизы по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.
Обновлено в 05:06
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

ДНР и ЛНР отмечают пятилетие независимости

Обновлено вчера в 04:53
Авто

Самые надежные автомобили SUV-сегмента в мире по версии J.D. Power

Обновлено в 04:49
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Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи

Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
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