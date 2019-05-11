Энергетика
Бензин в Белоруссии снова подорожалNews.ru вчера в 11:03
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии выросли на одну белорусскую копейку, уже в 12-й раз с начала 2019 года. Изменения происходят на фоне увеличения стоимости российской нефти, сообщили в концерне «Белнефтехим».
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
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