Энергетика
Бензин подорожал в 26 регионах РоссииCar.ru вчера в 12:23
В РФ средняя цена за литр бензина была увеличена на две копейки, достигнув при этом 44,01 руб. По заявлениям специалистов, стоимость АИ-92 стала больше на две копейки, а АИ-95 на три копейки. Данные марки теперь стоят 41,70, а также 45,03 рубля.
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В Волгограде подорожает бензин: поставщики не будут сдерживать цены на топливо
Волгоград Newsвчера в 09:10
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