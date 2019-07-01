Энергетика

Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяникамиМосковский Комсомолец 09:01

Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
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