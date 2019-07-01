Энергетика
Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяникамиМосковский Комсомолец 09:01
Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.
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Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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Экономика
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