Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками

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