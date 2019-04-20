Бензема установил уникальный рекорд в истории «Реала»Евро-футбол.ру 03:00

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отличился хет-триком во вчерашнем матче против "Атлетика" из Бильбао (3:0). Французский бомбардир забил восемь последних голов мадридской команды. Карим стал первым игроком в 117-летней истории "Реала", которому удалось сделать подобное.

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