Футбол
Бензема установил уникальный рекорд в истории «Реала»Евро-футбол.ру 03:00
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отличился хет-триком во вчерашнем матче против "Атлетика" из Бильбао (3:0). Французский бомбардир забил восемь последних голов мадридской команды. Карим стал первым игроком в 117-летней истории "Реала", которому удалось сделать подобное.
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Бензема показал второй результат по забитым голам за сезон за карьеру в «Реале»
Sport24.ruвчера в 20:04
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