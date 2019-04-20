Футбол

Бензема установил уникальный рекорд в истории «Реала»Евро-футбол.ру 03:00

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отличился хет-триком во вчерашнем матче против "Атлетика" из Бильбао (3:0). Французский бомбардир забил восемь последних голов мадридской команды. Карим стал первым игроком в 117-летней истории "Реала", которому удалось сделать подобное.
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Бензема — автор уникального достижения, не покорявшегося игрокам «Реала» 117 лет

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Газета.Ruвчера в 20:16

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Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

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«Реал» Мадрид – «Атлетик»: смогут ли выиграть «сливочные»?

Все про Спорт ру20 апреля в 07:04
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В Волгограде задержали мужчину, сломавшего фонари у Мамаева кургана

Полицейские задержали мужчину, который разбил фонари и сломал молодые деревья в парке у подножия Мамаева кургана в Волгограде, сообщили журналистам в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:19
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Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290, среди них по меньшей мере 35 иностранцев. Ранения получили около 500 человек.
Обновлено в 02:00
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Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
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Поклонская: Крым останется российским при любом президенте Украины

Обновлено в 00:53
Политика

Переговоры с Россией назвали приоритетом в штабе Зеленского

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского переговоры с Россией назвали одним из приоритетных направлений.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

«Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.
Обновлено в 03:24
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Космос

Калужанам разъяснят опасность космической угрозы

Ученый выступит в среду в нашем музее космонавтики с рассказом «Космические исследования и фундаментальная наука».
Обновлено в 02:01
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Обновлено в 03:23
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Экономика

Какие продукты подешевеют после Пасхи

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком

Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши

Медики Кузбасса не подтверждают информацию, распространенную кузбасскими СМИ, о жительнице города Белово, которая якобы впала в кому после употребления суши.
Обновлено в 03:24
Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия

Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

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Шоу-бизнес

Компанию Марату Башарову на курорте составила женщина из рабочего поселка

Покуда телеведущий и актер Марат Башаров называет развод с Елизаветой Шевырковй лишь формальностью, источники утверждают, что артист закрутил курортный роман в Сочи с эффектной блондинкой.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Стефания Маликова стала продавцом фруктов

Стефания Маликова в своем Инстаграм опубликовала фото с Даниловского рынка, где она торговала фруктами.
Обновлено в 01:21
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Генетики из США создали тест, предсказывающий развитие ожирения

Обновлено 19 апреля в 04:50
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В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»

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Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете

Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
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Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

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В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

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Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
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Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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