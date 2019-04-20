Бензема стал автором нового рекорда «Реала»Sport.ru 04:14

Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч. Кроме того, он забил последние восемь мячей своего клуба.

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Политика В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Новый взрыв произошел на Шри-Ланке Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.

Здоровье Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Гаджеты Компания Huawei представила «первый в мире» модуль 5G для автомобилей На автосалоне в Шанхае, который открылся на прошлой неделе и продлится до четверга, компания Huawei представила, по ее словам «первый в мире» модуль 5G для автомобилей.

Происшествия Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.

Футбол Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.

Политика В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.

Политика В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.

Политика Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.

Транспорт Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево» Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.

Происшествия Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Политика Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.

Политика Как Запад отреагировал на победу Зеленского Во втором туре президентских выборов на Украине убедительную победу одержал 41-летний комик и сценарист Владимир Зеленский.

Политика Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».

Политика ЦИК Украины обработал три четверти протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.

Общество Россияне смогут увольнять чиновников с постов Минэкономразвития России издало приказ, согласно которому жители России смогут увольнять чиновников за низкое качество оказываемых услуг в органах исполнительной власти, пенсионном фонде, фондах социального и обязательного медицинского страхования и МФЦ.

Политика Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".

Энергетика Нефть «подтвердила намерение» роста к $80 Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Кино Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.

Армия и оружие Шойгу заявил о готовности к прямым контактам с Минобороны Малайзии «Минобороны России готово к установлению прямых контактов для координации позиций с военным ведомством Малайзии», - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, прибывшим в Россию с официальным визитом.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экономика Продавцы марихуаны зависли в «черную пятницу» Своеобразная «черная пятница» была приурочена к 20-му апреля, которое уже несколько лет считается неофициальным днем фестиваля каннабиса в США и Канаде (4/20 Day), легализовавших потребление легкого наркотика.