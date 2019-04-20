Футбол

Бензема стал автором нового рекорда «Реала»Sport.ru 04:14

Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч. Кроме того, он забил последние восемь мячей своего клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бензема установил клубный рекорд «Реала»

Матч ТВ03:39

«Реал» Мадрид – «Атлетик»: смогут ли выиграть «сливочные»?

Все про Спорт ру20 апреля в 07:04

Форвард «Реала» Бензема близок к повторению личного рекорда

Газета.Ruвчера в 20:16

Бензема показал второй результат по забитым голам за сезон за карьеру в «Реале»

Sport24.ruвчера в 20:04

Бензема сделал первый хет-трик с 2015 года

Спорт-Экспрессвчера в 12:24

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

LiveSport.ruвчера в 12:11

Бензема — автор уникального достижения, не покорявшегося игрокам «Реала» 117 лет

Чемпионат02:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Музыка

В «Зарядье» впервые сыграют Бетховена на хаммерклавире

Обновлено в 08:29
Здоровье

Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку

Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Гаджеты

Компания Huawei представила «первый в мире» модуль 5G для автомобилей

На автосалоне в Шанхае, который открылся на прошлой неделе и продлится до четверга, компания Huawei представила, по ее словам «первый в мире» модуль 5G для автомобилей.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы

Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина

Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича

В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

«Морской монстр» поможет Шойгу сдержать агрессию НАТО

Ранее эксперты таблоида Sun назвали новую атомную подлодку "Белгород" "морским монстром".
Обновлено в 08:09
Политика

В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Транспорт

Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

Самовоспламенение автомобиля Tesla в Шанхае сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:47
Хоккей

Тальбо объявил об уходе из «Авангарда»

Обновлено в 05:26
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Общество

Собянин открыл детский сад в Кокошкино

Обновлено в 09:39
Политика

Как Запад отреагировал на победу Зеленского

Во втором туре президентских выборов на Украине убедительную победу одержал 41-летний комик и сценарист Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:27
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Россияне смогут увольнять чиновников с постов

Минэкономразвития России издало приказ, согласно которому жители России смогут увольнять чиновников за низкое качество оказываемых услуг в органах исполнительной власти, пенсионном фонде, фондах социального и обязательного медицинского страхования и МФЦ.
Обновлено в 08:31
Политика

Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США

Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".
Обновлено в 08:26
Энергетика

Нефть «подтвердила намерение» роста к $80

Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Обновлено в 08:46
Кино

Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом

Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности к прямым контактам с Минобороны Малайзии

«Минобороны России готово к установлению прямых контактов для координации позиций с военным ведомством Малайзии», - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, прибывшим в Россию с официальным визитом.
Обновлено в 08:59
Хоккей

«Динамо»: Крикунов останется главным тренером

Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Экономика

Продавцы марихуаны зависли в «черную пятницу»

Своеобразная «черная пятница» была приурочена к 20-му апреля, которое уже несколько лет считается неофициальным днем фестиваля каннабиса в США и Канаде (4/20 Day), легализовавших потребление легкого наркотика.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное