Футбол
Бензема стал автором нового рекорда «Реала»Sport.ru 04:14
Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч. Кроме того, он забил последние восемь мячей своего клуба.
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Бензема показал второй результат по забитым голам за сезон за карьеру в «Реале»
Sport24.ruвчера в 20:04
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Музыка
В «Зарядье» впервые сыграют Бетховена на хаммерклавире
Обновлено в 08:29
Здоровье
Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку
Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Гаджеты
Компания Huawei представила «первый в мире» модуль 5G для автомобилей
На автосалоне в Шанхае, который открылся на прошлой неделе и продлится до четверга, компания Huawei представила, по ее словам «первый в мире» модуль 5G для автомобилей.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина
Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича
В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
«Морской монстр» поможет Шойгу сдержать агрессию НАТО
Ранее эксперты таблоида Sun назвали новую атомную подлодку "Белгород" "морским монстром".
Обновлено в 08:09
Политика
В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Транспорт
Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
Самовоспламенение автомобиля Tesla в Шанхае сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:47
Хоккей
Тальбо объявил об уходе из «Авангарда»
Обновлено в 05:26
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Общество
Собянин открыл детский сад в Кокошкино
Обновлено в 09:39
Политика
Как Запад отреагировал на победу Зеленского
Во втором туре президентских выборов на Украине убедительную победу одержал 41-летний комик и сценарист Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:27
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Россияне смогут увольнять чиновников с постов
Минэкономразвития России издало приказ, согласно которому жители России смогут увольнять чиновников за низкое качество оказываемых услуг в органах исполнительной власти, пенсионном фонде, фондах социального и обязательного медицинского страхования и МФЦ.
Обновлено в 08:31
Политика
Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США
Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".
Обновлено в 08:26
Энергетика
Нефть «подтвердила намерение» роста к $80
Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Обновлено в 08:46
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом
Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности к прямым контактам с Минобороны Малайзии
«Минобороны России готово к установлению прямых контактов для координации позиций с военным ведомством Малайзии», - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, прибывшим в Россию с официальным визитом.
Обновлено в 08:59
Хоккей
«Динамо»: Крикунов останется главным тренером
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Экономика
Продавцы марихуаны зависли в «черную пятницу»
Своеобразная «черная пятница» была приурочена к 20-му апреля, которое уже несколько лет считается неофициальным днем фестиваля каннабиса в США и Канаде (4/20 Day), легализовавших потребление легкого наркотика.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03