Бензема стал автором нового рекорда «Реала»Sport.ru 04:14

Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч. Кроме того, он забил последние восемь мячей своего клуба.

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Политика Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.

Гаджеты Samsung Galaxy Fold выйдет в России в мае по цене от 150 000 рублей Согласно заявлению главы Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева, новинка может стоить от 150 000 до 200 000 рублей.

Единоборства Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.

Экономика Выручка «Русагро» выросла более чем на 50% В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5%, до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Происшествия В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Культура Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.

Недвижимость В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть В Москве в первом квартале 2019 года зарегистрировано 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 26% больше результата первого квартала прошлого года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Политика Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Политика Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.

Политика Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.

Общество «Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.

Политика Переговоры с Россией назвали приоритетом в штабе Зеленского В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского переговоры с Россией назвали одним из приоритетных направлений.

Происшествия Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.

Финансы Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.

Космос SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".

Транспорт Дорожные знаки в России станут меньше Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.

Общество «Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.

Политика Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления шоумену и лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому с избранием на пост главы государства.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.