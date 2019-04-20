Футбол
Бензема стал автором нового рекорда «Реала»Sport.ru 04:14
Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч. Кроме того, он забил последние восемь мячей своего клуба.
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Бензема показал второй результат по забитым голам за сезон за карьеру в «Реале»
Sport24.ruвчера в 20:04
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