Бензема стал автором нового рекорда «Реала»Sport.ru 04:14

Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч. Кроме того, он забил последние восемь мячей своего клуба.

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Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

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Политика Совет Федерации остался без Интернета В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.

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Экономика Банки готовят план против санкций Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

Политика В США обеспокоились ростом числа самоубийств среди бывших военных По информации телеканала, в марте президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный активизировать усилия по предотвращению самоубийств среди бывших военнослужащих.

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