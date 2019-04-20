Футбол
Бензема стал автором нового рекорда «Реала»Sport.ru 04:14
Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч. Кроме того, он забил последние восемь мячей своего клуба.
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Бензема показал второй результат по забитым голам за сезон за карьеру в «Реале»
Sport24.ruвчера в 20:04
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 08:11
Политика
Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»
Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Здоровье
В США назвали количество жертв неправильных диет
В настоящее время от неправильно выбранных диет в США умирает 170 человек на 100 тысяч населения.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Медики рассказали об опасности для здоровья избытка витаминов
Избыток в организме витаминов может представлять не меньшую опасность для здоровья, чем их нехватка, повышая риск развития различных болезней.
Обновлено в 06:55
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке
Ещё один взрыв произошёл в столице Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви в ходе работ по обезвреживанию бомбы.
Обновлено в 06:48
Политика
В Раде высказались о роспуске парламента Украины
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в настоящее время оснований для роспуска парламента Украины нет.
Обновлено 19 апреля в 15:30
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Общество
Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Общество
Собянин открыл детский сад в новой Москве
Обновлено в 07:38
Происшествия
Суд назначил Беньяшу компенсацию за арест
"Первомайский суд Краснодара взыскал с федерального казначейства сумму морального вреда в размере 100 000 рублей за 14 суток административного ареста, который я получил по событиям 09 сентября 2018 года, когда был задержан и избит", - написал на своей странице в Facebook Михаил Беньяш.
Обновлено в 07:28
Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
Обновлено в 07:16
Общество
Двое детей ямальского депутата за год заработали три миллиона рублей
Двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено в 07:41
Музыка
Пятилетний мальчик выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 09:47
Технологии
Eset предупреждает об атаке на пользователей Netflix
Эксперты Eset полагают, что целью атаки является кража личных и банковских данных с последующей перепродажей на черном рынке (такие сведения стоят не менее 45$ или 2800 рублей), а также для совершения целевых атак в будущем.
Обновлено в 05:55
Политика
В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича
Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть Кокорина
Суд разрешил врачу футбольного клуба «Зенит» осмотреть Александра Кокорина, который испытывает проблемы с коленом.
Обновлено в 06:37
Наука
В США сообщили о непрекращающихся землетрясениях
Ученые Калифорнийского технологического института в США выявили два миллиона слабых землетрясений в период с 2008 по 2017 годы.
Обновлено в 08:12
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Футбол
Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ
Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42