Бензема стал автором нового рекорда «Реала»Sport.ru 04:14

Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч. Кроме того, он забил последние восемь мячей своего клуба.

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Политика В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского 21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Политика Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно» Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.

Политика Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.

Армия и оружие Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.

Здоровье В США назвали количество жертв неправильных диет В настоящее время от неправильно выбранных диет в США умирает 170 человек на 100 тысяч населения.

Здоровье Медики рассказали об опасности для здоровья избытка витаминов Избыток в организме витаминов может представлять не меньшую опасность для здоровья, чем их нехватка, повышая риск развития различных болезней.

Политика ЦИК Украины обработал три четверти протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Происшествия Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке Ещё один взрыв произошёл в столице Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви в ходе работ по обезвреживанию бомбы.

Политика В Раде высказались о роспуске парламента Украины Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в настоящее время оснований для роспуска парламента Украины нет.

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.

Происшествия Суд назначил Беньяшу компенсацию за арест "Первомайский суд Краснодара взыскал с федерального казначейства сумму морального вреда в размере 100 000 рублей за 14 суток административного ареста, который я получил по событиям 09 сентября 2018 года, когда был задержан и избит", - написал на своей странице в Facebook Михаил Беньяш.

Экономика Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах» В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».

Общество Двое детей ямальского депутата за год заработали три миллиона рублей Двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей.

Технологии Eset предупреждает об атаке на пользователей Netflix Эксперты Eset полагают, что целью атаки является кража личных и банковских данных с последующей перепродажей на черном рынке (такие сведения стоят не менее 45$ или 2800 рублей), а также для совершения целевых атак в будущем.

Политика В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

Политика Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Футбол Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть Кокорина Суд разрешил врачу футбольного клуба «Зенит» осмотреть Александра Кокорина, который испытывает проблемы с коленом.

Наука В США сообщили о непрекращающихся землетрясениях Ученые Калифорнийского технологического института в США выявили два миллиона слабых землетрясений в период с 2008 по 2017 годы.

Происшествия СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.

Экономика Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.