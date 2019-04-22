Бензема: собираюсь остаться в «Реале», это лучший клуб в миреЧемпионат 06:05

Что касается моего будущего, я собираюсь остаться в «Реале».

Бензема: собираюсь остаться в «Реале», это лучший клуб в мире

Происшествия Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.

Политика В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.

Происшествия СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.

Футбол Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть Кокорина Суд разрешил врачу футбольного клуба «Зенит» осмотреть Александра Кокорина, который испытывает проблемы с коленом.

Политика В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.

Экономика Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах Чтобы избежать разногласий в понимании «трудной жизненной ситуации», закон четко прописывает, какие обстоятельства позволяют гражданам претендовать на ипотечные каникулы.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Политика В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского 21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Политика Пензенская область участвует во всех нацпроектах — Белозерцев Белозерцев отметил, что на Пензенскую область по национальным проектам запланировано 31,6 млрд рублей.

Шоу-бизнес Майли Сайрус снялась обнаженной в образе пасхального кролика Американская поп-дива Майли Сайрус в честь католической Пасхи снялась голой в образе кролика.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Транспорт Дорожные знаки в России станут меньше Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.

Происшествия Полиция Шри-Ланки нашла 87 детонаторов на автобусной станции Правоохранители Шри-Ланки, где накануне произошла серия терактов, обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях столицы страны Коломбо.

Политика В Крыму назвали признание референдума главным вызовом для Зеленского Лидирующему по результатам второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому следует признать референдум 2014 года о статусе Крыма, сказал глава парламента полуострова Владимир Константинов, сообщает «РИА Новости».

Политика Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.

Здоровье Американские диетологи назвали пять мифов о ЗОЖ Американский доктора Дэвид Кац и Марк Биттман с треском разгромили большинство популярных мифов и заблуждений, которыми полнятся социальные сети, о правильном питании, ЗОЖе и диетах.

Футбол Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.

Политика Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.

Экономика Выручка «Русагро» выросла более чем на 50% В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.