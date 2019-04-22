Футбол

Бензема: собираюсь остаться в «Реале», это лучший клуб в миреЧемпионат 06:05

Что касается моего будущего, я собираюсь остаться в «Реале».
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Карим Бензема: Я собираюсь остаться в «Реале»

Советский спорт06:19

Бензема: «Я не собираюсь уходить из „Реала“»

Sport24.ru06:12

Карим Бензема: «Хочу остаться в „Реале“. Я играю за лучший клуб в мире»

Sports.ru03:52

Бензема: «Хочу остаться в „Реале“, ведь это лучший клуб в мире»

Евро-футбол.ру05:00

Бензема планирует остаться в «Реале»

LiveSport.ru07:18

Бензема: собираюсь остаться в «Реале», это лучший клуб в мире

Чемпионат06:05
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Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Обновлено вчера в 09:22
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика

В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть Кокорина

Суд разрешил врачу футбольного клуба «Зенит» осмотреть Александра Кокорина, который испытывает проблемы с коленом.
Обновлено в 06:37
Спорт

Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги

Обновлено в 07:52
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Экономика

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

Чтобы избежать разногласий в понимании «трудной жизненной ситуации», закон четко прописывает, какие обстоятельства позволяют гражданам претендовать на ипотечные каникулы.
Обновлено в 06:38
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 08:11
Политика

Пензенская область участвует во всех нацпроектах — Белозерцев

Белозерцев отметил, что на Пензенскую область по национальным проектам запланировано 31,6 млрд рублей.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Майли Сайрус снялась обнаженной в образе пасхального кролика

Американская поп-дива Майли Сайрус в честь католической Пасхи снялась голой в образе кролика.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Транспорт

Дорожные знаки в России станут меньше

Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Политика

Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 08:09
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Полиция Шри-Ланки нашла 87 детонаторов на автобусной станции

Правоохранители Шри-Ланки, где накануне произошла серия терактов, обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях столицы страны Коломбо.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Грузия несёт потери от столкновений с чеченцами в Панкисском ущелье

Обновлено в 07:38
Политика

В Крыму назвали признание референдума главным вызовом для Зеленского

Лидирующему по результатам второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому следует признать референдум 2014 года о статусе Крыма, сказал глава парламента полуострова Владимир Константинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:56
Политика

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Здоровье

Американские диетологи назвали пять мифов о ЗОЖ

Американский доктора Дэвид Кац и Марк Биттман с треском разгромили большинство популярных мифов и заблуждений, которыми полнятся социальные сети, о правильном питании, ЗОЖе и диетах.
Обновлено в 06:47
Футбол

Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ

Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной Орбакайте

В Сети появился отрывок выступления двух звезд эстрады.
Обновлено в 05:00
Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
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Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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