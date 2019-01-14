Футбол

Бензема сломал мизинец в матче с «Бетисом»
Sportbox.RU
00:52

«Бетис» на своем поле уступил «Реалу» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Нападающий мадридского клуба Карим Бензема в концовке первого тайма неудачно приземлился на газон после столкновения с соперником и сломал себе мизинец. Срок восстановления 31-летнего француза остается неизвестным.
Sportbox.RU00:52

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Форвард «Реала» Бензема сломал мизинец

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Бензема сломал мизинец в матче с «Бетисом»

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Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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