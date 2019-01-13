Футбол
«Бетис» на своем поле уступил «Реалу» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Нападающий мадридского клуба Карим Бензема в концовке первого тайма неудачно приземлился на газон после столкновения с соперником и сломал себе мизинец. Срок восстановления 31-летнего француза остается неизвестным.
Матч ТВ00:52
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Marca: у Бензема перелом пальца руки. Это седьмой травмированный игрок «Реала»
Бомбардир.рувчера в 16:26
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