Футбол
Бензема сделал фото с Неймаром, «Реал» интересуется игрокомЧемпионат 01:21
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема опубликовал в профиле социальной сети «Инстаграм» фотографию с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:52, Вашингтон
Политика
Зеленский отменил уже 200 указов своих предшественников
В результате были отменены 200 указов предшественников нынешнего главы государства.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Президент рассказал о решении увеличить пособия на детей
Во время прямой линии 20 июня президенту Владимиру Путину поступило немало вопросов о пособии на детей возрастом от полутора до трех лет, сумма которого не менялась с 1994 года и составляет 50 рублей.
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера Ираклия Кобахидзе.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Политика
В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Трамп назвал ошибкой решение Ирана сбить беспилотник США
«Иран совершил очень большую ошибку!» – написал Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
«Чайка» сыграла вничью с «Краснодаром»
Футбольный клуб «Чайка» в товарищеском матче сыграл вничью 2:2 с «Краснодаром», играющим в РПЛ.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Ученые сказали, когда косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы»
Обновлено 18 июня в 08:21
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Владелец домена взыскал с Роскомнадзора убытки «за блокировку»
Предприниматель Арсен Мирзаян, чей домен оказался заблокирован в связи с приостановкой делегирования домена по требованию Роскомнадзора, сначала обжаловал это решение, а потом взыскал убытки с управления Роскомнадзора в Татарии и самого Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову надо спасать от алкоголизма
Певец Шура побывал на YouTube-проекте AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В ходе беседы он заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма.
Обновлено вчера в 17:10
Финансы
ФРС США второй раз в этом году помогла России
Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко
Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
"Вертолет принадлежит частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Первая жена Брэдли Купера назвала его «превосходным манипулятором»
Еще до расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк на полках книжных магазинов появилась автобиография единственной законной жены актера Дженнифер Экспозито.
Обновлено в 02:10
Экономика
Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва
Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».
Обновлено вчера в 23:04
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями
Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Здоровье
В Краснодарском крае за пять лет количество офисов ВОП выросло на 60%
За последние 5 лет для достижения целевых показателей «дорожной карты» по Соглашению между Минздравом России и администрацией Кубани было проведено укрупнение медицинских организаций, которое привело к сокращению количества юридических лиц на 25%, но не самих учреждений первичного звена.
Обновлено вчера в 14:58
Технологии
Роскачество изучило мобильные приложения сервисов по доставке еды
Двадцать четыре мобильных приложения, позволяющие заказать через интернет доставку продуктов, испытали эксперты Роскачества.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Хакамада объяснила, почему её особенная дочь завела нового жениха
Российский политик Ирина Хакамада поведала, почему недавно её известная дочь Мария объявила о том, что бросает одного парня и заводит другого.
Обновлено в 02:45
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45