Футбол

Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмы коленаБомбардир.ру 08:35

Завтра, 28-го апреля, «Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Нападающий сливочных Карим Бензема пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.
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Серхио Юль восстановился от травмы и сыграет против «Мурсии»

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Бензема может пропустить остаток сезона

Чемпионат09:33

«Реал» сообщил о травме Бензема

Sport24.ru07:43

Бензема не тренировался с «Реалом» перед игрой против «Райо Вальекано»

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Форвард «Реала» Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы

Газета.Ru07:52

Бензема пропустит матч «Реала» с «Райо Вальекано» из-за мышечной травмы

РИА Новости08:10

Бензема может пропустить остаток сезона

Евро-футбол.ру09:40
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Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 13:38
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено в 22:14
Здоровье

В районе Сукари в Алеппо открылась новая поликлиника «Аль шухада»

Для людей, которые еще недавно не могли и мечтать о квалифицированной медицинской помощи открывается все больше поликлиник, а больницы получают новейшее оборудование.
Обновлено в 23:23
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

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Политика

Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев

Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено в 22:05
Транспорт

Достали повышать цены в маршрутках

Напомним, что где-то с месяц назад, а точнее именно в годовщину избрания Путина президентом, цена на проезд в маршрутках Ульяновска поднялась до 23 рублей.
Обновлено в 22:27
Политика

Священники УПЦ доставили на Украину Благодатный огонь из Иерусалима

Обновлено в 13:48
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 09:02
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 22:25
Шоу-бизнес

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

Обновлено в 21:01
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено в 22:40
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
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«Севилья» попросила АПЛ отдать путевку в Лигу чемпионов

«Севилья» попросила руководство чемпионата Англии отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Воронежской области тушат крупный пожар

В ночь на воскресенье, 28 апреля, в селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области вспыхнул пожар в здании распределительного центра розничной сети "Магнит".
Обновлено в 19:32
Хоккей

«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде

Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено в 05:19
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Общество

«Хороший парень и чемпион в душе»: екатеринбуржец сделал предложение девушке на ледовом шоу Авербуха

Ледовое шоу Ильи Авербуха, которое прошло вчера, 28 апреля, в КРК «Уралец», закончилось предложением руки и сердца.
Обновлено в 23:15
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на победу дочки Алсу в «Голосе» одним символом

Наставница шоу «Голос» Светлана Лобода после победы дочки Алсу Микеллы Абрамовой опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографии других участников финала.
Обновлено в 03:36
Экономика

Запад перестал ценить своих мертвых

На Западе традиционные похороны становятся привилегией богачей.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

В Ленобласти исправную трубу починили за 11 миллионов рублей

Подозреваемые получили из областного бюджета и средств муниципального образования 11 миллионов рублей.
Обновлено в 03:31
Политика

Советник Зеленского: Хотелось бы снова смотреть советские фильмы

Советник избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского Разумков ответил на вопрос украинских журналистов и том, разрешат ли российским артистам снова гастролировать на Украине и будут ли снова показывать в стране советские фильмы.
Обновлено в 15:00
Религия

Православные в Чехии и Словакии празднуют Пасху

Воскресение Христово молитвами и крестным ходом тысячи верующих встретили в православных храмах Чехии и Словакии.
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Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
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Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
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Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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