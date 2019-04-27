Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмы коленаБомбардир.ру 08:35

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Хоккей Десять хоккеистов покинули расположение сборной России Расположение команды покинули вратари Иван Бочаров и Илья Коновалов, защитники Никита Черепанов, Рушан Рафиков и нападающие Егор Коршков, Антон Злобин, Денис Алексеев, Александр Бурмистров, Дамир Жафяров и Наиль Якупов.

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