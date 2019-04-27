Футбол
Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмы коленаБомбардир.ру 08:35
Завтра, 28-го апреля, «Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Нападающий сливочных Карим Бензема пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.
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