Футбол

Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмыSports.ru 08:16

Нападающий «Реала» Карим Бензема не сможет принять участие в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Француз пропустит игру из-за травмы левого подколенного сухожилия.
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Бензема пропустит матч «Реала» с «Райо Вальекано» из-за мышечной травмы

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Форвард «Реала» Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы

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Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за мышечной травмы

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Матч ТВ07:58

Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмы

Sports.ru08:16
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Риск преждевременной смерти у людей вызывает высокое содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови.
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Foreign Policy: США не так могущественны, как им кажется

Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене – рассказал профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в статье для аналитического издания Foreign Policy.
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Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
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Варвара Караулова вышла на свободу

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Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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