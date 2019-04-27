Футбол
Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмыSports.ru 08:16
Нападающий «Реала» Карим Бензема не сможет принять участие в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Француз пропустит игру из-за травмы левого подколенного сухожилия.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено в 09:05
Футбол
«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Происшествия
У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски
В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Футбол
Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Фастав»
В матче 30-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Фастав».
Обновлено в 12:54
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Авто
В продаже появился обновленный кроссовер Chery Tiggo 8
В Китае начинаются продажи обновлённой версии кроссовера Chery Tiggo 8. Первые автомобили уже приехали к дилерам Поднебесной.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»
Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Политика
На форуме в Пекине заключено 283 соглашения на $64 млрд
Участники проходящего в Пекине форума «Один пояс — один путь» заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд, сообщил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено в 06:19
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено вчера в 19:34
Авто
Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Британская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла в популярном телесериале «Игра престолов» Дейенерис Таргариен, в костюме Короля Севера Джона Сноу прогулялась по улицам Нью-Йорка.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье
Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02