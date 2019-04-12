Футбол
Бензема признан лучшим игроком «Реала» в мартеSport24.ru 18:26
Болельщики «Реала» выбрали лучшего игрока команды в марте. Им стал нападающий Карим Бензема. В марте француз сыграл за мадридцев в пяти матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.
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Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально
Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
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Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
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