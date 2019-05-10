Футбол
Бензема признан лучшим игроком «Реала» в апрелеSportbox.RU 21:59
Болельщики «Реала» путем голосования определили лучшего игрока клуба в апреле. Нападающий Карим Бензема победил в голосовании. В апреле француз в пяти матчах забил семь голов.
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Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Обновлено в 20:20
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено в 22:03
Общество
Любовный гороскоп на май: месяц привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин
Не хочется разочаровывать влюбленных, но май, вроде бы созданный для свиданий и признаний, привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин.
Обновлено в 20:00
Путешествия
Японские туристы отправились на Курилы без виз
Как ранее сообщили "РГ" в правительстве Сахалинской области, в 2019 году предусмотрено шесть туров российских групп в Японию и девять визитов японских делегаций на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Повышенное содержание свинца выявили у собора Парижской Богоматери
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар.
Обновлено в 18:02
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Хоккей
Россия — Норвегия, онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2019
Покинул расположение сборной России защитник Богдан Киселевич, в сборной рассчитывают на Владислава Гаврикова и Никиту Задорова.
Обновлено в 23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц проводит время с Иваном Жидковым
Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков пришли вместе на родительское собрание в школу к дочери, которая в этом году заканчивает третий класс.
Обновлено в 22:00
Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полка
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено в 22:25
Футбол
Игроки «Торино» подрались на тренировке. Видео
Вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу и полузащитник Томас Ринкон повздорили на тренировке.
Обновлено в 21:49
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Общество
Россия — последняя надежда шведской пары: «Мы перепробовали все» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Россия уже много лет рекламирует свои клиники в Швеции и Норвегии.
Обновлено в 18:11
Происшествия
СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика
Трамп разочарован действиями Болтона в Венесуэле
Действиями своей администрации в Венесуэле разочарован президент США Дональд Трамп, 8 мая со ссылкой на источники в аппарате президента сообщает издание Washington Post.
Обновлено в 16:34
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество
Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам
Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
Обновлено в 20:42
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Космос
На МКС приступили к испытаниям биореактора на водорослях
Биореактор на основе водорослей проходит испытания на МКС, после чего будут сделаны выводы о его пригодности для длительных космических полетов.
Обновлено вчера в 20:48