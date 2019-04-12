Футбол
Бензема признали лучшим игроком «Реала» в мартеГазета.Ru 16:07
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, сообщает "Советский спорт". По информации на официальном сайте "королевского клуба", французский футболист получил награду за данное достижение.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
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Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
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