Футбол

Бензема признали лучшим игроком «Реала» в мартеГазета.Ru 16:07

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, сообщает "Советский спорт". По информации на официальном сайте "королевского клуба", французский футболист получил награду за данное достижение.
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Бензема признали лучшим игроком «Реала» в марте

Газета.Ru16:07

Бензема признан болельщиками лучшим игроком «Реала» в марте

Sportbox.RU14:52

Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в марте

Спорт-Экспресс14:28

Бензема признан болельщиками лучшим игроком «Реала» в марте

Матч ТВ14:52

Болельщики «Реала» выбрали лучшего игрока в марте

Soccer.ru14:19

Бензема – лучший игрок «Реала» в марте

Бомбардир.ру13:40

Бензема признан лучшим игроком «Реала» по итогам марта

Sports.ru12:42
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