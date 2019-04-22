Футбол

Бензема планирует остаться в «Реале»LiveSport.ru 07:18

Форвард «Реала» Карим Бензема заявил, что не планирует покидать мадридский клуб. Он сделал заявление сразу после победы над «Атлетиком» (3:0) в матче Примеры, в котором он оформил хет-трик.
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Бензема: собираюсь остаться в «Реале», это лучший клуб в мире

Чемпионат06:05

Карим Бензема: Я собираюсь остаться в «Реале»

Советский спорт06:19

Бензема: «Я не собираюсь уходить из „Реала“»

Sport24.ru06:12

Бензема не хочет уходить из «Реала». И доказывает это делом

Soccer.ru11:18

Бензема: «Хочу остаться в „Реале“, ведь это лучший клуб в мире»

Евро-футбол.ру05:00

Бензема планирует остаться в «Реале»

LiveSport.ru07:18

Карим Бензема: «Хочу остаться в „Реале“. Я играю за лучший клуб в мире»

Sports.ru03:52
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Транспорт

Работу московского метро и МЦК продлят в день празднования Пасхи

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в день празднования Пасхи, 28 апреля, будут работать до 02:00 следующего дня, рассказали в мэрии столицы.
Обновлено в 11:34
Спорт

Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры

Обновлено в 11:42
Происшествия

В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными

Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Гаджеты

Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенесли

Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:04
Политика

Мадуро поздравил россиян с днём рождения Ленина

Обновлено в 12:42
Политика

После победы Зеленского Милявская собралась посетить Украину

Обновлено в 11:52
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Кино

Вышел трейлер третьей серии нового сезона «Игры престолов»

В Сети появился трейлер третьего эпизода восьмого, заключительного сезона "Игры престолов". Видео размещено на YouTube-канале сериала.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:16
Футбол

А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
Обновлено в 06:43
Общество

В Британии отыскали гигантского осла

Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем

Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помощь

Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому продолжить поддержку усилий «по восстановлению территориальной целостности Украины».
Обновлено вчера в 22:02
Кино

Букмекеры ставят на Джона Сноу в «Игре престолов»

Обновлено в 10:29
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Интернет

Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456

Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Космос

Готовится консервация «Гагаринского старта» на Байконуре

"Старт номер 1" ("Гагаринский старт") - пусковая площадка на "Байконуре", которая неразрывно связана не только с именем Юрия Гагарина.
Обновлено в 07:47
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

На российском рынке продажи Kia Soul третьего поколения стартуют 3 июня.
Обновлено в 06:18
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215

Обновлено вчера в 09:47
Общество

Михалков подал в суд после рекламы БАДов с его изображением

Режиссер Никита Михалков намерен через суд добиваться удаления рекламы биологически активных добавок с его изображением, поскольку не давал разрешения на использование своего образа.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

В Минобороны РФ заявили, что США давят на участников конференции по безопасности в Москве

США предпринимали попытки надавить на своих союзников, чтобы понизить степень их участия в Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 12:50
Политика

Порошенко хочет стать президентом Украины на следующих выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Происшествия

В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину

Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
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Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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