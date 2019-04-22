Футбол
Бензема планирует остаться в «Реале»LiveSport.ru 07:18
Форвард «Реала» Карим Бензема заявил, что не планирует покидать мадридский клуб. Он сделал заявление сразу после победы над «Атлетиком» (3:0) в матче Примеры, в котором он оформил хет-трик.
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Транспорт
Работу московского метро и МЦК продлят в день празднования Пасхи
Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в день празднования Пасхи, 28 апреля, будут работать до 02:00 следующего дня, рассказали в мэрии столицы.
Обновлено в 11:34
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными
Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенесли
Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:04
Политика
Мадуро поздравил россиян с днём рождения Ленина
Обновлено в 12:42
Политика
После победы Зеленского Милявская собралась посетить Украину
Обновлено в 11:52
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Кино
Вышел трейлер третьей серии нового сезона «Игры престолов»
В Сети появился трейлер третьего эпизода восьмого, заключительного сезона "Игры престолов". Видео размещено на YouTube-канале сериала.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:16
Футбол
А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
Обновлено в 06:43
Общество
В Британии отыскали гигантского осла
Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем
Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помощь
Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому продолжить поддержку усилий «по восстановлению территориальной целостности Украины».
Обновлено вчера в 22:02
Кино
Букмекеры ставят на Джона Сноу в «Игре престолов»
Обновлено в 10:29
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Интернет
Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456
Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Космос
Готовится консервация «Гагаринского старта» на Байконуре
"Старт номер 1" ("Гагаринский старт") - пусковая площадка на "Байконуре", которая неразрывно связана не только с именем Юрия Гагарина.
Обновлено в 07:47
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
На российском рынке продажи Kia Soul третьего поколения стартуют 3 июня.
Обновлено в 06:18
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Михалков подал в суд после рекламы БАДов с его изображением
Режиссер Никита Михалков намерен через суд добиваться удаления рекламы биологически активных добавок с его изображением, поскольку не давал разрешения на использование своего образа.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили, что США давят на участников конференции по безопасности в Москве
США предпринимали попытки надавить на своих союзников, чтобы понизить степень их участия в Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 12:50
Политика
Порошенко хочет стать президентом Украины на следующих выборах
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»
Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину
Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23