Футбол
Бензема не тренировался с «Реалом» перед игрой против «Райо Вальекано»Матч ТВ 07:58
Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустил тренировку команды накануне матча чемпионата Испании против «Райо Вальекано». О причинах отсутствия лучшего бомбардира команды в этом сезоне пока неизвестно, «Реал» не выступал по этому поводу с официальными заявлениями.
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