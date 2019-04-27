Бензема не тренировался с «Реалом» перед игрой против «Райо Вальекано»Матч ТВ 07:58

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустил тренировку команды накануне матча чемпионата Испании против «Райо Вальекано». О причинах отсутствия лучшего бомбардира команды в этом сезоне пока неизвестно, «Реал» не выступал по этому поводу с официальными заявлениями.

Бензема не тренировался с «Реалом» перед игрой против «Райо Вальекано»

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